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Землетрус у Загребі завдав збитків на 5,5 млрд євро

Середа, 22 квітня 2020, 14:53

Землетрус, який сколихнув хорватську столицю Загреб місяць тому, заподіяв близько 42 мільярдів кун (5,5 млрд євро) збитків, і країна буде шукати зовнішню допомогу для відновлювальних робіт.

Про це заявили в уряді Хорватії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

22 березня одна людина загинула і ще 27 отримали поранення в результаті землетрусу магнітудою 5,3, в той час як багато людей були змушені покинути свої домівки через пошкодження будівель.

"Наші експерти, які також консультувалися із зарубіжними колегами, оцінюють збиток приблизно в 42 мільярди кун. Найбільш термінове - це завершити ремонт димоходів, систем водопостачання та опалення, щоб люди могли повернутися в свої будинки", - сказав міністр будівництва та містобудування Хорватії Предраг Стромар.

Після цього Хорватія займеться усуненням шкоди, завданої лікарням і школам, додав він.

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"Ми також будемо шукати (фінансову) допомогу у Європейської Комісії та Світового банку, а також плануємо провести донорську конференцію", - сказав Стромар.

Міністр фінансів Здравко Маріч заявив, що Хорватії також буде потрібно до 70 мільярдів кун в найближчі кілька місяців, щоб впоратися з економічними наслідками коронавірусної кризи.

Як повідомлялося, хорватські депутати провели сесію в конференц-залі готелю в Загребі, оскільки будівля парламенту постраждала під час землетрусу. 

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