Землетрясение в Загребе нанесло ущерб на 5,5 млрд евро

Землетрясение, которое всколыхнуло хорватскую столицу Загреб месяц назад, нанесло убытков на около 42 миллиардов кун (5,5 млрд евро), и страна будет искать внешнюю помощь на восстановительные работы.

Об этом заявили в правительстве Хорватии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

22 марта один человек погиб и еще 27 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,3, в то время как многие люди были вынуждены покинуть свои дома из-за повреждения зданий.

"Наши эксперты, которые также консультировались с зарубежными коллегами, оценивают ущерб примерно в 42 миллиарда кун. Наиболее срочное - это завершить ремонт дымоходов, систем водоснабжения и отопления, чтобы люди могли вернуться в свои дома", - сказал министр строительства и градостроительства Хорватии Предраг Стромар.

После этого Хорватия займется устранением ущерба, причиненного больницам и школам, добавил он.

Читайте также Два землетрясения в Загребе: повреждены здания и главный собор Хорватии

"Мы также будем искать (финансовую) помощь Европейской комиссии и Всемирного банка, а также планируем провести донорскую конференцию", - сказал Стромар.

Министр финансов Здравко Марич заявил, что Хорватии также потребуется до 70 млрд кун в ближайшие несколько месяцев, чтобы справиться с экономическими последствиями коронавирусного кризиса.

Как сообщалось, хорватские депутаты провели сессию в конференц-зале отеля в Загребе, поскольку здание парламента пострадало от землетрясения.