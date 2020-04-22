Британія досягла піка епідемії – глава МОЗ

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок підтвердив, що країна досягла піка епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У той час як депутати Палати громад обговорювали стратегію уряду щодо тестування хвороби, Хенкок сказав, що соціальне дистанціювання працює, додавши: "Це змінює справу. Ми знаходимося на піку".

Його коментар прозвучав після того як кілька днів тому головний медичний директор Англії, професор Кріс Вітті сказав, що країна "ймовірно, досягла піка в цілому".

Однак Хенкок сказав, що послаблення коронавірусних обмежень зараз не розглядається, оскільки необхідно досягти кілька показників, включаючи послідовне зниження щоденного рівня смертності.

22 квітня Департамент охорони здоров’я та соціального захисту Британії повідомив, що протягом останньої доби від коронавірусу у лікарнях померли 759 людей. Вчора померлих було 823.

Як повідомлялося, дані Управління національної статистики свідчать, що справжній показник кількості померлих серед інфікованих коронавірусом в Англії та Уельсі був на 41% більшим, ніж щоденні дані уряду, надані до 10 квітня.

Нагадаємо, 16 квітня Велика Британія ще на три тижні продовжила карантинні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу.