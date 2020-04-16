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Британія продовжила карантин на три тижні 

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Британія продовжила карантин на три тижні 

Четвер, 16 квітня 2020, 19:55

Велика Британія ще на три тижні продовжує дію чинних карантинних заходів у зв’язку з пандемією. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це у четвер оголосив глава МЗС Домінік Рааб,  який тимчасово заміщає прем’єр-міністра Бориса Джонсона. 

Рааб сказав, що зараз не час для ослаблення обмежень. Так само зараз було б безвідповідально говорити, коли коронавірусні правила будуть змінені. 

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"Якщо я почну давати вам штучні та довільні тимчасові рамки, це стане найбільш безвідповідальною річчю, то ж я не можу цього робити", - сказав Рааб.

Він додав, що є індикатори ефективності заходів соціального дистанціювання. Однак урядові радники стверджують, що ці докази "непослідовні", а в деяких ситуаціях ступінь зараження зростає. 

"У нас все ще не знизився рівень зараження настільки, наскільки потрібно. Будь-яка зміна заходів соціального дистанціювання зараз може загрожувати значним збільшенням інфекцій", - додав він.

Протягом останньої доби в країні померла 861 особа – загальне число померлих зросло до 13 729.

Нагадаємо, раніше ЄС офіційно визначив три критерії для зняття карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусу.

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