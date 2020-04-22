Великобритания достигла пика эпидемии - глава Минздрава

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил, что страна достигла пика эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В то время как депутаты Палаты общин обсуждали стратегию правительства по тестированию болезни, Хэнкок сказал, что социальное дистанцирование работает, добавив: "Это меняет дело. Мы находимся на пике".

Его комментарий прозвучал после того, как несколько дней назад главный медицинский директор Англии, профессор Крис Витти сказал, что страна "вероятно, достигла пика в целом".

Однако Хэнкок сказал, что ослабление коронавирусных ограничений сейчас не рассматривается, поскольку необходимо достичь нескольких показателей, включая последовательное снижение ежедневного уровня смертности.

22 апреля Департамент здравоохранения и социальной защиты Великобритании сообщил, что в течение последних суток от коронавируса в больницах умерли 759 человек. Вчера умерших было 823.

Как сообщалось, данные Управления национальной статистики свидетельствуют, что настоящий показатель количества умерших среди инфицированных коронавирусом в Англии и Уэльсе был на 41% больше, чем ежедневные данные правительства, предоставленные до 10 апреля.

Напомним, 16 апреля Великобритания еще на три недели продолжила карантин в связи с эпидемией коронавируса.