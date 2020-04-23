Трамп підписав наказ про призупинення імміграції

Президент США Дональд Трамп підписав наказ про тимчасове призупинення імміграції до країни через коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Президент США Дональд Трамп 22 квітня підписав наказ про тимчасове призупинення видачі "зелених карт" для імміграції до Штатів у зв’язку з епідемією коронавірусу.

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"Це забезпечить, що безробітні американці, незалежно від походження, зможуть першими претендувати на роботу, коли наша економіка знову відкриється", - зазначив Трамп під час щоденного вечірнього брифінгу щодо ситуації з коронавірусом.

Поки що йдеться про призупинення видачі "зелених карт" на 60 днів. Анонсуючи свій намір у вівторок, 21 квітня, Трамп зазначав, що цей термін може бути продовжений "виходячи з економічних умов".

Виключення зроблять для громадян, які перебувають у шлюбі, а також для неодружених дітей власників "зеленої карти", якщо їм ще немає 21 року.

Також виключення поширюється на тих заявників на отримання "зеленої карти", які вже живуть і працюють у США, і тих, хто шукає роботу лікарем, медсестрою або іншим фахівцем у сфері охорони здоров’я; на тимчасові гостьові візи, які видаються сезонним працівникам.

За оцінками Інституту міграційної політики, таке рішення Трампа все одно заблокує видачу більше 20 тисяч "зелених карт" щомісяця.

За даними Університету Джонса Гопкінса, за останню добу кількість загиблих від коронавірусу у США зросла на 1738 осіб, збільшивши загальну кількість загиблих до 46 583.

Кількість підтверджених заражень коронавірусом у США досягла 839 675. Тест на вірус здали вже близько 4,5 мільйона американців.