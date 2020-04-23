Трамп подписал приказ о приостановлении иммиграции

Президент США Дональд Трамп подписал приказ о временном приостановлении иммиграции в страну из-за пандемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Президент США Дональд Трамп 22 апреля подписал приказ о временном приостановлении выдачи "зеленых карт" для иммиграции в Штаты в связи с эпидемией коронавируса.

Читайте также Трамп разрешил уничтожать иранские катера, которые будут мешать кораблям США

"Так безработные американцы, независимо от происхождения, смогут первыми претендовать на работу, когда наша экономика вновь откроется", - отметил Трамп во время ежедневного вечернего брифинга по ситуации с коронавирусом.

Пока речь идет о приостановке выдачи "зеленых карт" на 60 дней. Анонсируя свое намерение во вторник, 21 апреля, Трамп отмечал, что этот срок может быть продлен "исходя из экономических условий".

Исключение сделают для граждан, состоящих в браке, а также для холостых детей владельцев "зеленой карты", если им ещё нет 21 года.

Также исключения распространяются на тех заявителей на получение "зеленой карты", которые уже живут и работают в США, и тех, кто ищет работу врачом, медсестрой или другим специалистом в области здравоохранения; на временные гостевые визы, которые выдаются сезонным работникам.

По оценкам Института миграционной политики, такое решение Трампа все равно заблокирует выдачу более 20 000 "зеленых карт" ежемесячно.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за последние сутки количество погибших от коронавируса в США выросло на 1738 человек, увеличив общее количество погибших до 46 583.

Число подтвержденных заражений коронавирусом в США достигло 839 675. Тест на вирус сдали уже около 4,5 млн американцев.