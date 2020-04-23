Во Франции с 11 мая всех обяжут носить маски в общественном транспорте

Во Франции с 11 мая в рамках мероприятий по постепенному выходу из режима карантина ношение маски и соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте станет обязательным.

Об этом объявили в администрации президента Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

С 11 мая во Франции начнется первая фаза ослабления ограничений. Особое внимание в это время будет уделено общественному транспорту.

Елисейский дворец объявил в четверг, что соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте, как и ношение масок, будет обязательным.

О подобных мерах уже неоднократно просили мэры нескольких городов, в частности мэр Парижа Анн Идальго: "Я попросила правительство сделать обязательным ношение масок в общественном транспорте в период выхода из карантина".

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Какие наказания предусмотрены за отказ от ношения масок, еще не определено.

Также в Елисейском дворце подчеркнули, что Франция не будет выходить из карантина по регионам. Возвращение в школы 11 мая будет добровольным, отмечают в администрации французского президента.

Как сообщалось, Парижская медицинская академия призывает уже сейчас всегда носить маску в общественных местах и не откладывать введение масочного режима.