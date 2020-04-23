Паризька медична академія радить не відкладати "масковий режим"

Паризька медична академія закликає вже зараз завжди носити маску у громадських місцях, та не відкладати запровадження "маскового режиму".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Паризька медична академія радить громадянам завжди носити маску у громадських місцях, навіть якщо є тільки саморобна, для захисту від вірусу. Про це йдеться у рекомендаціях установи, оприлюднених у середу.

Академія виходить з того, що кожен має розглядати себе як потенційного носія вірусу і дбати про те, як не заразити оточуючих, особливо у замкнених просторах – ліфтах, магазинах, транспорті.

"Щоб бути ефективним, носіння маски у громадському просторі має стати обов’язковим. Цей захід матиме вплив на поширення вірусу тільки якщо кожна людина виконуватиме його, коли виходить з дому", - пояснюють у комюніке.

Також закликають не обмежувати зобов’язання громадським транспортом, та не зволікати з вказівкою до того часу, коли люди отримають від своїх міст безкоштовні маски багаторазового використання.

"Чекати 11 травня [анонсована дата завершення карантину], щоб видати розпорядження носити маски – це дати ще три тижні відстрочки SARS-CoV-2, тому що вірус продовжить поширюватися; це допустити ще тисячі нових хворих, з них – сотні нових госпіталізацій та десятки померлих", - наголошують у комюніке.

Нагадаємо, раніше з ініціативою запровадити "масковий режим", спершу забезпечивши людей масками, виступили мерії окремих міст, зокрема, Ніцци.

На вечір 22 квітня, у Франції з симптомами коронавірусної хвороби госпіталізовані 29 741 осіб – дещо менше, ніж напередодні.

Загальна кількість загиблих від вірусу досягла 21,340 людей. Одужали вже більше 40 тисяч.