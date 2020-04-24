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Єврокомісія хоче збільшення бюджету ЄС через пандемію

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Єврокомісія хоче збільшення бюджету ЄС через пандемію

П'ятниця, 24 квітня 2020, 08:25

У зв’язку з коронакризою Європейська комісія виступає за збільшення бюджету Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у четвер після відеоконференції лідерів ЄС оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

Фон дер Ляєн заявила, що наступний семирічний бюджет ЄС разом із Фондом відновлення є єдиним способом вивести блок з коронавірусної кризи, тому його обсяг повинен зрости.

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"Нам потрібно збільшити його вогневу міць, щоб мати можливість генерувати необхідні інвестиції по всьому Європейському союзу, і тому ми запропонуємо збільшити так званий запас", - сказала вона на пресконференції.

"Наші поточні оцінки потреб змушують нас думати, що протягом перших 2-3 років знадобиться "стеля" власних ресурсів у розмірі близько 2% ВНД замість 1,2%", - сказала вона, маючи на увазі гроші, якими комісія оперує в бюджеті. 

За її словами, всі 27 країн ЄС вже виділили понад 1,8 трильйона євро на підтримку економік, але існують величезні відмінності в тому, яку державну допомогу надають держави-члени. "Ця різниця матиме величезний вплив, якщо ми не врівноважимо її", - сказала вона. 

Нагадаємо, лідери ЄС в четвер підтримали фінансовий пакет екстреної допомоги на суму 540 мільярдів євро, щоб допомогти бізнесу та працівникам у Євросоюзі пережити економічну кризу, спричинену пандемією.

Крім того, лідери домовились переглянути довгостроковий бюджет ЄС та створити потужний Фонд відновлення для подолання наслідків коронавірусу.

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Коронавірус Єврокомісія
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