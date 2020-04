Рада ЄС змінила бюджет-2020, виділивши 3,1 млрд євро на боротьбу з епідемією

Рада ЄС внесла зміни до бюджету ЄС на 2020 рік, виділивши 3,1 мільйона євро на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне повідомлення розміщене на сайті установи.

Рада ЄС внесла зміни до бюджету ЄС на 2020 рік, виділивши майже усі залишки коштів з цьогорічного бюджету на боротьбу з пандемією коронавірусу. Загалом це 3,1 мільярда євро.

