Еврокомиссия хочет увеличения бюджета ЕС из-за пандемии

В связи с коронакризисом Европейская комиссия выступает за увеличение бюджета Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в четверг после видеоконференции лидеров ЕС объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен заявила, что следующий семилетний бюджет ЕС вместе с Фондом восстановления является единственным способом вывести блок с коронавирусного кризиса, поэтому его объем должен возрасти.

"Нам нужно увеличить его огневую мощь, чтобы иметь возможность генерировать необходимые инвестиции по всему Европейскому союзу, и поэтому мы предложим увеличить так называемый запас", - сказала она на пресс-конференции.

"Наши текущие оценки потребностей заставляют нас думать, что в течение первых 2-3 лет понадобится "потолок" собственных ресурсов в размере около 2% ВНД вместо 1,2%", - сказала она, имея в виду деньги, которыми комиссия оперирует в бюджете.

По ее словам, все 27 стран ЕС уже выделили более 1,8 триллиона евро на поддержку экономик, но существуют огромные различия в том, какую государственную помощь оказывают государства-члены. "Эта разница будет иметь огромное влияние, если мы не уравновесим ее", - сказала она.

Напомним, лидеры ЕС в четверг поддержали финансовый пакет экстренной помощи на сумму 540 млрд евро, чтобы помочь бизнесу и работникам в Евросоюзе пережить экономический кризис, вызванный пандемией.

Кроме того, лидеры договорились пересмотреть долгосрочный бюджет ЕС и создать мощный Фонд восстановления для преодоления последствий коронавируса.