Туреччина: понад 100 тисяч людей заразились коронавірусом 

Станом на четвер в Туреччині зареєстровано 101 790 випадків зараження коронавірусом, заявило Міністерство охорони здоров’я країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Ще 3 116 осіб отримали позитивний результат тесту на вірус за попередню добу.

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115 людей померли у зв’язку з новим коронавірусом - в результаті загальне число померлих досягло 2 491.

18 451 пацієнт був виписаний із лікарень - з них 1 414 в четвер.

Всього за останні 24 години було проведено 40 962 тести, їх загальна кількість від початку тестування сягнула 791 906.

Зазначимо, уряд Туреччини не накладав жорстких карантинних обмежень на всю країну, побоюючись негативного впливу на і без того крихку економіку.

Замість цього він вживав поетапні заходи, включаючи комендантську годину у вихідні дні і заборону на вихід з дому для осіб, старших 65 років і молодших 20 років.

Зокрема, президент Ердоган оголосив комендантську годину у перші дні Рамадану.

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