Турция: более 100 тысяч человек заразились коронавирусом

По состоянию на четверг в Турции зарегистрировано 101 790 случаев заражения коронавирусом, заявили в министерстве здравоохранения страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Еще 3116 человек получили положительный результат теста на вирус за предыдущие сутки.

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115 человек умерли в связи с новым коронавирусом - в результате общее число умерших достигло 2491.

18 451 пациент был выписан из больницы - в том числе 1414 в четверг.

Всего за последние 24 часа было проведено 40 962 теста, их общее количество с начала тестирования достигло 791 906.

Отметим, правительство Турции не распространяло жестких карантинных ограничений на всю страну, опасаясь негативного влияния на и без того хрупкую экономику.

Вместо этого вводились поэтапные меры, включая комендантский час в выходные дни и запрет на выход из дома для лиц старше 65 лет и младше 20 лет.

В частности, президент Эрдоган объявил комендантский час в первые дни Рамадана.

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