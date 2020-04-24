Турция: более 100 тысяч человек заразились коронавирусом
По состоянию на четверг в Турции зарегистрировано 101 790 случаев заражения коронавирусом, заявили в министерстве здравоохранения страны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.
Еще 3116 человек получили положительный результат теста на вирус за предыдущие сутки.
115 человек умерли в связи с новым коронавирусом - в результате общее число умерших достигло 2491.
18 451 пациент был выписан из больницы - в том числе 1414 в четверг.
Всего за последние 24 часа было проведено 40 962 теста, их общее количество с начала тестирования достигло 791 906.
Отметим, правительство Турции не распространяло жестких карантинных ограничений на всю страну, опасаясь негативного влияния на и без того хрупкую экономику.
Вместо этого вводились поэтапные меры, включая комендантский час в выходные дни и запрет на выход из дома для лиц старше 65 лет и младше 20 лет.
В частности, президент Эрдоган объявил комендантский час в первые дни Рамадана.
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