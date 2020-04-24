Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі наближається до 11 тисяч

У Польщі кількість підтверджених хворих на коронавірус наближається до 11 тисяч.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, такі дані оприлюднило міністерство охорони здоров’я.

За останні 24 години в країні виявили 248 нових випадків захворювання на коронавірус, загальна кількість підтверджених випадків зросла до 10 759.

Найбільше нових випадків виявили у Сілезькому (+89), Великопольському (+68) та Західно-Поморському (+30) воєводствах.

В цілому за кількістю випадків найбільше хворих у Мазовецькому (2166), Сілезькому (1738), Нижньосілезькому (1221) та Великопольському воєводствах (1234).

За добу померли ще 9 хворих. Загальна кількість загиблих з початку епідемії у Польщі досягла 463, одужали – 1944 хворих.

Госпіталізовані 3095 пацієнтів з коронавірусом.

Нагадаємо, 20 квітня Польща здійснила перший етап відмови від деяких обмежень та заборон, відкривши доступ до лісів та парків, збільшивши кількість покупців у магазинах та вірних у релігійних місцях.

Речник уряду Пьотр Мюллер розповів, що другий етап скасування обмежень може початися у першій половині травня. Зокрема, можуть бути відкриті готелі та інші місця ночівлі, будівельні магазини у вихідні дні та деякі заклади культури.