Число инфицированных коронавирусом в Польше приближается к 11 тысячам

В Польше количество подтвержденных больных коронавирусом приближается к 11 000.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, такие данные обнародовало Министерство здравоохранения.

За последние 24 часа в стране обнаружили 248 новых случаев заболевания, общее количество подтвержденных случаев возросло до 10 759.

Больше всего новых случаев обнаружили в Силезском (89), Великопольском (68) и Западно-Поморском (30) воеводствах.

В целом по количеству случаев больше всего больных в Мазовецком (2166), Силезском (1738), Нижнесилезском (1221) и Великопольском воеводствах (1234).

За сутки умерли еще 9 больных. Общее количество погибших с начала эпидемии в Польше достигло 463, выздоровели - 1944 больных.

Госпитализированы 3095 пациентов с коронавирусом.

Напомним, 20 апреля Польша провела первый этап отказа от некоторых ограничений и запретов, открыв доступ в леса и парки, увеличив количество покупателей в магазинах и верующих в религиозных местах.

Представитель правительства Петр Мюллер рассказал, что второй этап отмены ограничений может начаться в первой половине мая. В частности, могут быть открыты гостиницы и другие места для ночлега, строительные магазины в выходные дни и некоторые культурные учреждения.