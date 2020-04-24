В очікуванні українців: як пандемія змінила польський ринок праці

Ситуація з пандемією вкотре показала, наскільки польський ринок залежний від іноземних працівників.

Сезонні роботи в Польщі цього року складно почати без трудових мігрантів зі Східної Європи. Польські фермери побоюються, що врожай може залишитися не зібраним.

Сайти з вакансіями та профільні групи в соцмережах рясніють оголошеннями про роботу зі збору полуниці, але охочих не так багато. На поля не поспішають українці, які працювали в готелях або ресторанах, що зачинилися через карантин. Так само на ці вакансії навряд чи підуть безробітні поляки, які відвикли від важкої фізичної праці.

Зараз сільському господарству Польщі потрібні кілька тисяч робочих рук, в червні - кілька десятків тисяч. Не краща ситуація й у будівельній галузі, на яку припадає 8% ВВП Польщі, адже з країни поїхав кожен п'ятий український будівельник.

А якщо кордон залишиться під замком до початку літа, дефіцит робочої сили в Польщі можуть відчути підприємства автопрому, меблева галузь і метало- та деревообробка. Тобто ті галузі, які вже почали "розморожувати" свою активність.

Польща навряд чи зможе покрити потреби в робочій силі, якщо не буде великого спаду в економіці і посухи, навіть на тлі зростання безробіття в країні.

Як зміниться польський ринок праці? І як ситуація з поверненням українців може вплинути на економіку Польщі та України?

Дві хвилі повернення

Після закриття кордонів з Польщі двома хвилями виїхало близько 150 тисяч українців. В основному це ті мігранти, у яких закінчувався термін легального перебування в країні. За підрахунками аналітичного департаменту Gremi Personal, це 12% українців, які працюють у Польщі.

Третьої очікуваної хвилі масового виїзду на православний Великдень і травневі свята в Україну не відбулося.

Українських робітників частково заспокоїли закони, прийняті польським урядом, про автоматичне продовження прострочених документів, які надають право легально працювати далі. А на додачу стало зрозуміло, що після повернення до Польщі їм складно буде зберегти робоче місце.

До українців, які залишилися в Польщі, стали доходити голоси тих, хто повернувся з Батьківщини: роботу в Україні зараз знайти складно, проїдати зароблене - задоволення з сумнівними перспективами. Економічна ситуація в Україні не викликає оптимізму.

Тільки за місяць карантину кількість безробітних в Україні зросла на 1-1,3 млн. У той час як у Польщі таку кількість безробітних очікують лише до кінця року.

Третина українців, які виїхали з Польщі, вже хочуть повернутися назад.

Про це свідчать дані, які зібрав наш аналітичний департамент за результатами звернень на запущену нами "гарячу лінію" соціальної програми допомоги українцям "Ми разом".

Серед тих, хто дзвонить, є і такі, хто до пандемії жодного разу не був у Польщі. Отже, кількість українців, які планують приїхати на заробітки, зростатиме.

Нова реальність на польському ринку

Однак трудові мігранти можуть зіткнутися в Польщі з новою кризовою реальністю. Тепер не працівник, а роботодавець знову буде диктувати умови.

До пандемії українці, вже освоївшись на польському ринку, вибирали кращі з безлічі запропонованих вакансій, а компанії залучали співробітників соціальними пакетами і бонусами - безкоштовним житлом, оформленням документів і таке інше.

Зараз вакансії в Польщі, як і раніше, є, але попит на хорошу роботу значно зросте.

На одне місце можуть претендувати кілька людей, як громадяни Польщі, так і іноземці. Ми вже бачимо таку тенденцію по підприємствах, з якими співпрацюємо.

Роботодавці обиратимуть кращих з кращих. Українці давно зарекомендували себе в Польщі як хороші працівники.

Посилити їхню конкурентоспроможність зараз допоможуть хороші професійні навички, володіння польською хоча б на базовому рівні і гнучкість у прийнятті пропозицій про роботу.

Конкуренція між країнами

Якщо на польському ринку конкурентна боротьба поки не особливо відчутна, то на європейському вона вже розгорнулася між країнами за сезонних працівників зі Східної Європи.

Європейська комісія закликала в період епідемій прирівняти сезонних працівників до критично важливих професій, таких як медики або пілоти, і полегшити для них процедури перетину кордонів.

Німеччина літаками переправляє сезонних працівників зі Східної Європи, в українському МЗС кажуть, що до них звернулися кілька міністрів закордонних справ, готових відправляти літаки за українцями для сезонних робіт.

Польща, як і раніше, є привабливою і комфортною для трудових мігрантів з України.

Це єдина країна ЄС, де громадяни України можуть працювати за біометричними паспортами, отримавши тимчасовий дозвіл на роботу.

Але в умовах локдауну доступ нових працівників на польський ринок праці ускладнений.

Згідно з соціологічним опитуванням, проведеним у лютому 2020 року Gremi Personal разом із соціологічною українською агенцією VoxPopuli, 84% українців, які працюють у Польщі, цікавилися працевлаштуванням у Німеччині, Чехії та країнах Скандинавії, а 40% були готові їхати в Німеччину, як тільки вона відкриє свої ринки для іноземців.

Як зміняться настрої трудових мігрантів у кризовий час, залежатиме від того, як швидко країни ЄС реагуватимуть законодавчо, спрощуючи іноземцям доступ до ринку праці навіть в умовах карантину, і коли відкриються кордони.

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У ситуації пандемії Польща веде доволі проактивну політику. Дефіцит кадрів через від'їзд українців змусив польську владу прислухатися до побажань роботодавців, піти на законодавчі послаблення та продовжити термін легального перебування в Польщі для іноземців. Завдяки таким діям вдалося уникнути масового виїзду українців з Польщі.

А от недостатнє і неточне інформування про закриття кордонів з боку української влади спровокувало паніку. Українці стали намагатися перетнути кордон, наражаючи себе на небезпеку інфікування.

Чи зможе український уряд створити дуже оперативно обіцяні робочі місця для тих, хто повернувся – велике питання.

А ось обсяг грошових переказів в Україну з Польщі від заробітчан - одна з найбільших статей надходження валюти в економіку - може скоротитися відчутно. Гроші трудових мігрантів стабілізували курс гривні і працювали на внутрішньому ринку.

Аналіз ситуації в обох країнах дає нам можливість зробити висновок: українці чекають сигналів від польської та української влади, чи буде робота і де її шукати, вже в найближчі місяці. І навряд чи вибір буде на користь України.

Але і Польщі варто потурбуватися в разі, якщо сусідні країни ЄС швидше визначаться відповідно до зміни кризової ситуації і залучать українських трудових мігрантів кращими умовами, тільки-но відкриють кордони.

Автор: Томаш Богдевич,

генеральний директор компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal (Польща)