Уряд Франції у вівторок презентує план виходу з карантину 

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп у вівторок представить перед парламентом план уряду щодо виходу країни з жорсткого карантину, запровадженого ще в середині березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Цими вихідними у Франції тривають консультації щодо запланованого послаблення обмежень. Після презентації прем’єра у парламенті відбудеться обговорення та голосування.

Читайте також Франція виділить додаткові 39 млн євро для допомоги найменш забезпеченим

У повідомленні, опублікованому в суботу на сайті Міністерства охорони здоров'я, французька наукова рада застерегла від надто раптового ослаблення заходів контролю, яке може призвести до нового перевантаження лікарень.

Жорсткий карантин у Франції із забороною виходити з дому, окрім крайньої необхідності, було запроваджено 17 березня.

З 11 травня діти у Франції почнуть повертатися до школи, групи учнів будуть набагато меншими, щоб знизити ризик зараження.

Також з 11 травня французів зобов’яжуть носити маски і дотримуватися соціальної дистанції у громадському транспорті.

В суботу у Франції повідомили про 369 смертей від коронавірусу за останню добу, що менше, ніж у попередні дні. Кількість людей, які перебувають у реанімації, зменшується 17-й день поспіль.