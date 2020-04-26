Правительство Франции во вторник представит план выхода из карантина

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп во вторник представит перед парламентом план правительства по выходу страны из жесткого карантина, введенного еще в середине марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В эти выходные во Франции продолжаются консультации относительно запланированного ослабления ограничений. После презентации премьера в парламенте состоится обсуждение и голосование.

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В сообщении, опубликованном в субботу на сайте Министерства здравоохранения, французский научный совет предостерег от слишком внезапного ослабления мер контроля, которое может привести к новой перегрузке больниц.

Жесткий карантин во Франции с запретом выходить из дома, кроме крайней необходимости, был введен 17 марта.

С 11 мая дети во Франции начнут возвращаться в школу, группы учащихся будут намного меньше, чтобы снизить риск заражения.

Также с 11 мая французов обяжут носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте.

В субботу во Франции сообщили о 369 смертях от коронавируса за последние сутки, что меньше, чем в предыдущие дни. Количество людей, находящихся в реанимации, уменьшается 17-й день подряд.