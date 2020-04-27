Іран відмежувався від заяв свого депутата, який виправдовував збиття літака МАУ – МЗС

Іран відмежувався від заяв свого депутата, який раніше виправдовував збиття літака МАУ, та підтвердив, що вона "отримала відповідну правову оцінку".

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України за підсумками розмови між Дмитром Кулебою та міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом.

Основною темою розмови міністрів було розслідування збиття українського рейсу PS752 та виплата компенсацій родинам жертв.

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"Міністр закордонних справ Ірану зауважив, що заява одного з іранських депутатів, яка раніше збурила громадську думку в Україні, не відповідає дійсності та офіційній позиції Ірану і вже отримала відповідну правову оцінку. Він також нагадав, що низка осіб вже були затримані у ході розслідування", - йдеться у повідомленні.

Також міністр закордонних справ Ірану запевнив, що Іран прагне якнайшвидше розслідувати трагедію, з’ясувати всі її обставини, встановити винних у тому, що сталося, і притягнути їх до відповідальності.

Дмитро Кулеба у розмові зазначив, що Україна налаштована на подальший діалог із метою з’ясування всіх обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності та виплати належних компенсацій рідним та близьким жертв катастрофи.

Також він наголосив, що наполягає на передачу Україні "чорних скриньок" збитого літака, відповідно до Чиказької конвенції, "з подальшим рішенням щодо місця їх розшифрування та дослідження за участі країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії".

Раніше "Радіо Свобода" повідомляло, що член комісії з питань законодавства та юстиції парламенту Ірану Хассан Норузі 5 квітня в коментарі місцевому виданню Hamdeli назвав збиття українського літака "правильним кроком" з боку іранських військових та сказав, що ніхто з військових не був заарештований за це. Віцепрем’єр Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує пояснень від Ірану щодо цієї заяви.

Згодом телеканал Al Arabiya з посиланням на керівника Організації судоустрою Збройних сил Ірану повідомив, що проти Хасана Норузі порушили кримінальну справу за "поширення брехні".

Нагадаємо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, збили 8 січня незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав.