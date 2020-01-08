МЗС: в катастрофі літака МАУ загинули громадяни 7 країн

Міністр закордонних справ України назвав країни походження громадян, які загинули на борту літака МАУ, що розбився в Ірані.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На борту літака найбільше було громадян Ірану – 82 особи, написав Вадим Пристайко у своєму Twitter. На другому місці за чисельністю – громадяни Канади: 63 особи.

Міністр також підтвердив, що в літаку перебувало 11 громадян України: 2 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Також в літаку було 10 громадян Швеції, 4 громадян Афганістану, 3 громадян Німеччини і 3 громадян Великої Британії.

"Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування", - написав Пристайко.

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Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня. Причини катастрофи невідомі.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. На місці трагедії триває пошукова операція.

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