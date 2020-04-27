У шведських ресторанів удвічі знизився попит, попри можливість працювати

У багатьох шведських ресторанів, барів та готелів удвічі та більше знизився попит, попри те, що в умовах епідемії їм не заборонили працювати.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це на пресконференції розповів міністр підприємництва Швеції Ібрагім Байлан.

За його словами, попит на послуги підприємств ресторанно-готельного бізнесу впав у середньому на 50%. У популярних туристичних районах – подекуди на 90%.

Міністр додав також, що підтримує рішення Швеції не впроваджувати жорсткого карантину, оскільки це дозволяє пом’якшувати наслідки епідемії для економіки.

Як раніше повідомлялося, у Стокгольмі закрили 5 барів та ресторанів за те, що вони не дотримувалися вимог щодо заходів безпеки – щодо не більше 50 відвідувачів та дотримання дистанції між ними.

Ще близько 12 інших закладів отримали попередження на цих вихідних, після того, як до них навідалися з перевіркою.

На сьогодні у Швеції зареєстровано 18926 підтверджених заражень коронавірусом, 2274 хворих померли.

Детальніше про підхід Швеції у статті: Епідемія без карантину: як Швеція витримує коронавірус без жорстких обмежень.