У Стокгольмі почали зачиняти бари за порушення коронавірусних правил

Влада Стокгольма виконала обіцянку посилити контроль за барами і ресторанами, які не дотримуються коронавірусних обмежень, і закрила п'ять з них у вихідні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Причина цих рішень (закриття. - Ред.) перш за все пов'язана зі скупченням людей як всередині, так і за межами закладів", - заявив санінспектор округу Стокгольм Пер Фоллін.

Читайте також Шведська влада вважає, що Стокгольм пройшов пік епідемії

На відміну від більшої частини Європи, Швеція дозволила магазинам, барам і ресторанам залишатися відкритими під час пандемії, але Агентство суспільної охорони здоров'я наказало їм вжити заходів для обмеження скупчення людей.

Є чимало свідчень того, що не всі заклади дотримуються правил.

Зачинені кафе і ресторани можуть подати заявку на відновлення роботи, якщо усунуть порушення, що призвели до закриття, і пройдуть перевірку з боку влади.

Раніше влада Стокгольма оголосила про збільшення кількості перевірок того, чи ресторани й паби обмежують кількість відвідувачів, які можуть одночасно перебувати у закладах.

Детальніше про підхід Швеції у статті: Епідемія без карантину: як Швеція витримує коронавірус без жорстких обмежень.