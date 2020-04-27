В шведских ресторанов вдвое снизился спрос, несмотря на возможность работать

У многих шведских ресторанов, баров и гостиниц вдвое и больше снизился спрос, несмотря на то, что в условиях эпидемии им не запретили работать.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом на пресс-конференции рассказал министр предпринимательства Швеции Ибрагим Байлан.

По его словам, спрос на услуги предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса упал в среднем на 50%. В популярных туристических районах - где-то на 90%.

Министр добавил также, что поддерживает решение Швеции не вводить жесткого карантина, поскольку это позволяет смягчать последствия эпидемии для экономики.

Как ранее сообщалось, в Стокгольме закрыли 5 баров и ресторанов за то, что они не соблюдали требования по мерам безопасности - по не более 50 посетителей и соблюдение дистанции между ними.

Еще около 12 других заведений получили предупреждение на этих выходных, после того, как к ним наведались с проверкой.

На сегодня в Швеции зарегистрировано 18926 подтвержденных заражений коронавирусом, 2274 заболевших скончались.