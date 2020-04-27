У Франції зафіксували рекордне місячне зростання безробіття
У березні у Франції зафіксували рекордне місячне зростання безробіття.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.
За офіційними даними, у березні 2020 року зафіксували рекордне місячне зростання кількості людей, які претендують на соціальну допомогу через безробіття.
Кількість таких заявників зросла на 7%, до понад 246 тисяч осіб. Це найвищий показник з 1996 року, відколи ведеться статистика.
Загалом у Франції зареєструвалися для отримання допомоги через безробіття понад 3,7 мільйони людей.
"Уряд – у повній мобілізації. Ми продовжуємо та посилюємо наші зусилля для захисту безробітніх та захисту робочих місць", - зазначила міністр праці Мюріель Пеніко, коментуючи повідомлення.
La hausse des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi est inédite du fait du confinement et de la baisse des recrutements.— Muriel Pénicaud (@murielpenicaud) April 27, 2020
La mobilisation du gouvernement est totale. Nous poursuivrons et intensifierons nos efforts pour protéger les chômeurs et l'emploi. pic.twitter.com/htvOa0gFst
За словами міністра, державною програмою підтримки неповної зайнятості охоплені вже близько 10,8 мільйонів працівників приватного сектору, що працюють у 863 тисячах підприємств.
Нагадаємо, ще у середині березня уряд Франції оголосив про виділення 345 мільярдів євро для підтримки бізнесу у зв'язку з кризою, спричиненою коронавірусом. За оцінкою Банку Франції, ВВП країни у І кварталі 2020 року впав приблизно на 6%. Це найгірший результат з 1945 року.
За підсумками останньої доби у Франції смертність знизилась до найменшого за 5 тижнів рівня. Завтра уряд країни має презентувати план виходу з карантину після 11 травня.