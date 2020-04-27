Во Франции зафиксировали рекордный месячный рост безработицы
В марте во Франции зафиксировали рекордный месячный рост безработицы.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.
По официальным данным, в марте 2020 зафиксировали рекордный месячный рост количества людей, претендующих на социальную помощь по безработице.
Количество таких заявителей выросло на 7%, до более 246 000 человек. Это самый высокий показатель с 1996 года, когда начали вести статистику.
Всего во Франции для получения помощи по безработице зарегистрировались более 3,7 миллиона человек.
"Правительство – в полной мобилизации. Мы продолжаем и усиливаем наши усилия для защиты безработных и защиты рабочих мест", - отметила в своем комментарии министр труда Мюриэль Пенико.
La hausse des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi est inédite du fait du confinement et de la baisse des recrutements.— Muriel Pénicaud (@murielpenicaud) April 27, 2020
La mobilisation du gouvernement est totale. Nous poursuivrons et intensifierons nos efforts pour protéger les chômeurs et l'emploi. pic.twitter.com/htvOa0gFst
По словам министра, государственной программой поддержки неполной занятости охвачены уже около 10,8 миллионов работников частного сектора, работающих в 863 тысячах компаний.
Напомним, еще в середине марта правительство Франции объявило о выделении 345 млрд. евро для поддержки бизнеса в связи с кризисом, вызванным коронавирусом. По оценке Банка Франции, ВВП страны в I квартале 2020 года упал примерно на 6%. Это худший результат с 1945 года.
По итогам последних суток, во Франции смертность снизилась до наименьшего за 5 недель уровня. Завтра правительство страны представит план выхода из карантина после 11 мая.