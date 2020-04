В марте во Франции зафиксировали рекордный месячный рост безработицы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

По официальным данным, в марте 2020 зафиксировали рекордный месячный рост количества людей, претендующих на социальную помощь по безработице.

Количество таких заявителей выросло на 7%, до более 246 000 человек. Это самый высокий показатель с 1996 года, когда начали вести статистику.

Всего во Франции для получения помощи по безработице зарегистрировались более 3,7 миллиона человек.

"Правительство – в полной мобилизации. Мы продолжаем и усиливаем наши усилия для защиты безработных и защиты рабочих мест", - отметила в своем комментарии министр труда Мюриэль Пенико.

La hausse des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi est inédite du fait du confinement et de la baisse des recrutements.

La mobilisation du gouvernement est totale. Nous poursuivrons et intensifierons nos efforts pour protéger les chômeurs et l'emploi. pic.twitter.com/htvOa0gFst