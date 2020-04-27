У столичному регіоні Франції смертність зросла майже вдвічі, порівняно з 2019 роком

У Франції у березні-квітні 2020 року смертність була суттєво вищою, ніж у 2018 та 2019 році, а в регіоні Іль-де-Франс – майже удвічі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro та дані Національного інституту статистики і досліджень.

За даними Національного інституту статистики і досліджень, загальна кількість померлих між 1 березня і 13 квітня у 2020 році вища, ніж у попередні два роки. За цей період зареєстрували 93 839 смерті, тоді як у 2019 році – 75 100 померлих (на 18 739 менше), у 2018 році – 83 108 померлих (на 10731 менше).

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Таким чином, у 2020 році за цей період померли на 25% людей більше, ніж у 2019 році, та на 13% людей більше, ніж у 2018 році.

"У регіонах, найбільш постраждалих від епідемії, у березні спостерігається зростання кількості померлих, порівняно з 2019 роком, подекуди майже удвічі", - розповіла у коментарі AFP Сільві Ле Міне, директор демографічних та соціальних досліджень Національного інституту статистики і досліджень.

Згідно зі звітом Інституту, з яким ознайомилася "Європейська правда", в регіонах, які найбільше вражені епідемією – Іль-де-Франс та Гран-Ест – кількість померлих між 1 березня та 13 квітня 2020 року зросла порівняно з 2019 роком на 91% та 61% відповідно. В цілому зростання кількості померлих, порівняно з 2019 роком, спостерігається у всіх регіонах.

Представники медичних об’єднань зазначають, що багато людей, які померли від коронавірусу у себе вдома, могли не потрапити в офіційну статистику.

Наприклад, федерація медиків "SOS Médecins", члени якої працюють переважно у містах, між 22 березня та 5 квітня зареєструвала 253 смерті вдома – на 54% більше, ніж за аналогічний період у минулому році.

"Можна логічно припустити, що більшість з них пов’язані з епідемією коронавірусу", - зазначає президент SOS Médecins П’єр-Анрі Жуан.

За словами президента асоціації терапевтів MG France Жака Батісконі в інтерв’ю Ouest France, у себе вдома від коронавірусу могли померти близько 9 тисяч французів.

Лікарі додають, що для розуміння реальної кількості загиблих від епідемії необхідно буде проводити додаткові дослідження.

За офіційними даними, які щоденно оголошує міністерство охорони здоров’я, у Франції від коронавірусу померли понад 22,8 тисяч людей, з них близько 14 тисяч у лікарнях, 8 тисяч – у будинках для літніх людей та інших соціальних закладах.