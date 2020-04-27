В столичном регионе Франции смертность возросла почти вдвое по сравнению с 2019 годом

Во Франции в марте-апреле 2020 смертность была существенно выше, чем в 2018 и 2019 году, а в регионе Иль-де-Франс – почти вдвое.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro и данные Национального института статистики и исследований.

По данным Национального института статистики и исследований, общее количество умерших между 1 марта и 13 апреля в 2020 году выше, чем в предыдущие два года. За этот период зарегистрировали 93 839 смерти, тогда как в 2019 году – 75 100 умерших (на 18 739 меньше), в 2018 году – 83 108 умерших (на 10731 меньше).

Таким образом, в 2020 году за этот период в стране умерли на 25% людей больше, чем в 2019 году, и на 13% людей больше, чем в 2018 году.

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"В регионах, наиболее пострадавших от эпидемии, в марте наблюдается рост числа умерших по сравнению с 2019 годом, местами почти в два раза", - рассказала в комментарии AFP Сильви Ле Мине, директор демографических и социальных исследований Национального института статистики и исследований.

Согласно отчету Института, с которым ознакомилась "Европейская правда", в регионах, наиболее пострадавших от эпидемии – Иль-де-Франс и Гран-Эст – количество умерших между 1 марта и 13 апреля 2020 выросло, по сравнению с 2019 годом, на 91% и 61% соответственно.

Представители медицинских объединений отмечают, что многие люди, которые умерли от коронавируса у себя дома, могли не попасть в официальную статистику.

Например, федерация медиков "SOS Médecins", члены которой работают преимущественно в городах, между 22 марта и 5 апреля зарегистрировала 253 смерти дома – на 54% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

"Можно логично предположить, что большинство из них связаны с эпидемией коронавируса", - отмечает президент SOS Médecins Пьер-Анри Жуан.

По словам президента ассоциации терапевтов MG France Жака Батискони в интервью Ouest France, у себя дома от коронавируса могли умереть около 9000 французов.

Врачи добавляют, что для понимания реального количества погибших от эпидемии необходимо будет проводить дополнительные исследования.

По официальным данным, которые ежедневно объявляет министерство здравоохранения, во Франции от коронавируса умерли более 22,8 тысяч человек, из них около 14 тысяч – в больницах, 8 тысяч – в домах престарелых и других социальных учреждениях.