Прем’єр Франції презентував план виходу країни з карантину

Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп презентував перед парламентом стратегію виходу країни з карантину.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, детальний план виходу Франції з карантину він презентував на засіданні Національної асамблеї.

Вихід з карантину у різних регіонах може відрізнятися: починаючи з 7 травня, департаментам присвоюватимуть "червоний" або "зелений" статус, залежно від епідеміологічної ситуації. Місцева влада – мери та префекти – зможуть адаптувати вихід з карантину до ситуації на місцях (місцева влада виступала саме за такий сценарій).

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Поетапне послаблення карантинних обмежень пропонують почати 11 травня. З цього дня:

- відновлюють роботу усі заклади торгівлі – окрім кафе та ресторанів. Водночас, запроваджуються заходи безпеки: обмеження одночасної кількості відвідувачів, дотримання дистанції 1 метр, рекомендовано "масковий режим" для персоналу та клієнтів. Магазини мають право відмовитися впускати клієнтів без маски.

- відновлюють роботу ринки, але останнє слово залишається за меріями: ринкам можуть заборонити відкриватися, якщо міська влада вважає, що вони не зможуть забезпечити виконання заходів безпеки. Також префекти можуть відкласти відкриття торгівельних центрів площею більше 40 тисяч квадратних метрів.

Барам і ресторанам дозволять відкритися орієнтовно з 2 червня. Остаточне рішення прийматимуть в кінці травня.

- запроваджується "масковий режим" у громадському транспорті. За словами прем’єра, до цього часу маски будуть в країні у достатній кількості, щоб люди могли придбати їх. Найбільш малозабезпеченим громадянам маски роздаватимуть. У метро пасажири повинні будуть займати парні сидіння по одному та дотримуватися дистанції на пероні.

Підприємства "наполегливо просять" дозволяти людям працювати дистанційно у всіх випадках, коли це можливо.

- дозволять індивідуальні заняття спортом на свіжому повітрі без часових обмежень, за умови дотримання дистанції;

- дозволять зібрання за участі не більше 10 людей. Це стосується і приватних, і публічних зустрічей.

- відкриваються медіатеки, бібліотеки та невеликі музеї;

- почнуть відновлювати роботу дитсадки та початкова школа – після майже 2-місячної перерви з 16 березня. При цьому запроваджуються заходи безпеки: не більше 15 учнів у класі, дотримання дистанції та забезпечення антисептиками. Вчителів обіцяють забезпечити масками. Водночас, для вихованців дитсадків та учнів початкових класів такої вимоги немає, через великі ризики неправильного використання.

Середня школа відновить заняття з 18 травня – у департаментах, де виявлено найменше випадків коронавірусу. Відкриття старшої школи розпочнеться не раніше червня.

Подорожі між департаментами та регіонами будуть можливі, але "зведені до мінімуму": проїзд дозволятимуть лише за наявності поважних сімейних чи робочих обставин. Без обмежень будуть можливі поїздки у радіусі 100 км від місця проживання.

Щоб забезпечити дотримання дистанції, у міжрегіональних швидкісних поїздах (TGV) та інших запровадять продаж квитків на конкретні місця (нагадаємо, так планує зробити і Німеччина).

Залишаються зачиненими кінотеатри та концертні зали, пляжі – щонайменш до 1 червня; парки – у департаментах, які будуть мати "червоний" статус. Також продовжується заборона на колективні заняття спортом.

Великі культурні та спортивні заходи за участі 5 тисяч осіб і більше не зможуть відбуватися щонайменш до вересня.

Починаючи з 11 травня, Франція планує щодня здійснювати до 700 тисяч тестів на коронавірус – для людей, які мають підозрілі симптоми. При цьому, будуть інтенсивно відстежувати та ізолювати контактних осіб нових хворих.

Едуар Філіп зазначив, що є ризик "другої хвилі" епідемії, тому діяти потрібно "обережно, поетапно та пересвідчуючись, що ми контролюємо поширення вірусу".

За його словами, якщо на 11 травня тенденції зміняться – країна не почне вихід з карантину, або навіть посилить обмеження.

Дебати у парламенті щодо деталей стратегії ще тривають.