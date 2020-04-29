Парламент Франции поддержал план правительства по выходу из карантина

Национальное собрание Франции поддержали стратегию правительства выхода страны из карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

План, представленный премьер-министром , был поддержан 368 депутатами после более трех часов дебатов.

100 депутатов проголосовали против, еще 103 – воздержались.

Поэтапное ослабление карантинных ограничений предлагают начать 11 мая. С этого дня возобновят работу все заведения торговли, кроме кафе и ресторанов, введут масочный режим в общественном транспорте, позволят индивидуальные занятия спортом и собрание не более 10 человек, начнут восстанавливать работу детсады и начальная школа.

Начиная с 11 мая, Франция планирует ежедневно совершать до 700 тысяч тестов на коронавирус – для людей, которые имеют подозрительные симптомы. При этом, будут интенсивно отслеживать и изолировать контактных лиц новых больных.

Премьер отметил, что есть риск "второй волны" эпидемии, поэтому действовать нужно осторожно, поэтапно и пересвідчуючись, что мы контролируем распространение вируса".

По его словам, если на 11 мая тенденции изменятся – страна не начнет выход из карантина, или даже усилит ограничения.