Угорщина оштрафувала Booking за недобросовісні бізнес-практики

Угорський антимонопольний регулятор GVH оштрафував оператора онлайн бронювання Booking.com на 2,5 мільярда форинтів (6,9 мільйона євро) за недобросовісні бізнес-практики, включаючи оманливу рекламу і психологічний тиск на споживачів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Регулятор сказав, що при встановленні штрафу він враховував комісійний дохід нідерландської компанії з угорського ринку після розслідування діяльності веб-сайту, запущеного в 2018 році.

"Booking.com B. V. веде недобросовісну ділову практику, вводячи в оману рекламними оголошеннями, які стверджують про безкоштовне скасування бронювання деяких номерів, а також створюючи агресивний психологічний тиск, щоб полегшити більш швидке бронювання", - йдеться в повідомленні GVH.

Представник Booking.com заявив, що компанія "розчарована цим рішенням угорського антимонопольного органу" .

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"Все на нашому веб - сайті, включаючи те, як ми показуємо ціни і платіжну політику, а також доступність і популярність конкретних об'єктів нерухомості, серед інших функцій, що мають відношення до досвіду бронювання клієнтів, призначене для того, щоб допомогти клієнтам", - сказав представник компанії.

Угорський регулятор сказав, що безкоштовний варіант скасування бронювання був доступний тільки для обмеженого кола бронювань, і клієнти також сплачували кошти за цей варіант, оскільки Booking.com вбудував його в ціни на житло.