Венгрия оштрафовала Booking за недобросовестные бизнес-практики

Венгерский антимонопольный регулятор GVH оштрафовал оператора онлайн бронирования Booking.com на 2,5 миллиарда форинтов (6,9 миллиона евро) за недобросовестные бизнес-практики, включая обманчивую рекламу и психологическое давление на потребителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Регулятор сказал, что при установлении штрафа он учитывал комиссионный доход нидерландской компании с венгерского рынка после расследования деятельности веб-сайта, запущенного в 2018 году.

"Booking.com B. V. ведет недобросовестную деловую практику, вводя в заблуждение рекламными объявлениями, которые утверждают о бесплатной отмены бронирования некоторых номеров, а также создавая агрессивный психологическое давление, чтобы облегчить более быстрое бронирование", - говорится в сообщении GVH.

Представитель Booking.com заявил, что компания разочарована этим решением венгерского антимонопольного органа" .

"Все на нашем веб - сайте, включая то, как мы показываем цены и платежную политику, а также доступность и популярность конкретных объектов недвижимости, среди других функций, имеющих отношение к опыту бронирования клиентов, предназначенное для того, чтобы помочь клиентам", - сказал представитель компании.

Венгерский регулятор сказал, что бесплатный вариант отмены бронирования был доступен только для ограниченного круга бронирований, и клиенты также платили деньги за этот вариант, поскольку Booking.com встроил его в цены на жилье.