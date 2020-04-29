Президентка Грузії: призначення Саакашвілі поставить під загрозу відносини між країнами

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі сподівається, що експрезидента Міхеїла Саакашвілі не буде призначено в український уряд, оскільки такий крок підірве відносини між двома державами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті президента Грузії 28 квітня.

"Як глава держави, я добре розумію, що неприпустимо втручатися у внутрішні справи та кадрову політику іншої держави.

Але також неприйнятно й абсолютно незрозуміло надавати державну посаду в уряді людині, чиї кримінальні дії підтверджені не тільки грузинською судовою владою, а й відповідним рішенням Європейського суду з прав людини. Не кажучи вже про те, що її звинувачують у тяжких корупційних злочинах", - заявила Зурабішвілі.

Вона додала, що не може уявити, як одна людина "може бути настільки важливою Україні, щоб ставити через неї під загрозу довгострокові відносини між обома державами та ображати грузинське суспільство".

Зурабішвілі підкреслила, що хотіла б помилятися про відсутність довіри між Україною і Грузією, і висловила надію, що "інтереси наших країн будуть більш цінними, ніж вузькі політичні амбіції і розрахунки". "Я сподіваюся, що спільне минуле, сьогодення і майбутнє наших братніх народів ніколи не будуть поставлені під сумнів", - заявила Зурабішвілі.

22 квітня стало відомо, що Міхеїла Саакашвілі можуть призначити віцепрем’єром із питань реформ. Він погодився працювати в уряді Дениса Шмигаля. За словами Саакашвілі, президент Володимир Зеленський доручив йому займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом.

Однак у Грузії заявили, що вона досі вимагає екстрадиції Саакашвілі, тож його призначення в український уряд погіршить відносини з Україною. Також там готові були викликати посла з України.

У порядку денному позачергового засідання Верховної Ради на 30 квітня немає питання призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром з питань реформ.

У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив Саакашвілі до 3 років ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.