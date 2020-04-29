Президент Грузии: назначение Саакашвили поставит под угрозу отношения между странами

Президент Грузии Саломе Зурабишвили надеется, что бывший президент Михеил Саакашвили не будет назначен в украинское правительство, поскольку такой шаг подорвет отношения между двумя государствами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Грузии 28 апреля.

"Как глава государства, я хорошо понимаю, что недопустимо вмешиваться во внутренние дела и политику другого государства.

Но также неприемлемо и совершенно непонятно давать государственную должность в правительстве человеку, чьи уголовные действия подтверждены не только грузинской судебной властью, но и соответствующим решением Европейского суда по правам человека. Не говоря уже о том, что его обвиняют в тяжких коррупционных преступлениях", - заявила Зурабишвили.

Она добавила, что не может представить, как один человек "может быть настолько важен Украине, чтобы ставить из-за него под угрозу долгосрочные отношения между обоими государствами и оскорблять грузинское общество".

Зурабишвили подчеркнула, что хотела бы ошибаться об отсутствии доверия между Украиной и Грузией, и выразила надежду, что "интересы наших стран будут более ценными, чем узкие политические амбиции и расчеты". "Я надеюсь, что общее прошлое, настоящее и будущее наших братских народов никогда не будут поставлены под сомнение", - заявила Зурабишвили.

22 апреля стало известно, что Михаила Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ.

В январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.