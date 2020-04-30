У Німеччині загальну заборону на релігійні служби визнали незаконною 

У середу Федеральний конституційний суд Німеччини постановив, що навіть під час пандемії коронавірусу загальнодержавна заборона на релігійні обряди не може впроваджуватися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Рішення щодо заборони оскаржувала асоціація мусульман Нижньої Саксонії, яка "має намір проводити п'ятничні молитви... у наступні тижні Рамадану, що залишились", - повідомив суд.

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З огляду на "серйозне порушення свободи віросповідання", яке спричинила заборона, важко виправдати відсутність можливості зробити виняток для релігійних громад, аби вони могли подати запит на проведення служби, заявив суд.

Такий виняток міг би бути зроблений, якби мечеті вжили заходів для зменшення ризику поширення хвороби. Дозвіл на проведення зібрання міг би надаватись після проведення спеціальної експертизи, вважає суд.

Суд перерахував можливі шляхи, через які мечеті могли б знизити ризик зараження. Серед них - відсутність співу, маски під час зібрання і розмітка місць, відведених для молитви.

Рішення суду стосується також церков, синагог та інших релігійних громад.

Німеччина ввела заборону на релігійні зібрання в рамках свого першого пакету заходів щодо уповільнення поширення коронавірусу в середині березня.