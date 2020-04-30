В Германии общий запрет на религиозные службы признали незаконным

В среду Федеральный конституционный суд Германии постановил, что даже во время пандемии коронавируса общегосударственный запрет на религиозные обряды не может внедряться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Решение о запрете обжаловала ассоциация мусульман Нижней Саксонии, которая "намерена проводить пятничные молитвы... в последующие недели Рамадана, которые остались", - сообщил суду.

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Учитывая "серьезное нарушение свободы вероисповедания", которое вызвал запрет, трудно оправдать отсутствие возможности сделать исключение для религиозных общин, чтобы они могли подать запрос на проведение службы, заявил суд.

Такое исключение могло бы быть сделано, если бы мечети приняли меры для уменьшения риска распространения болезни. Разрешение на проведение собрания могло бы предоставляться после проведения специальной экспертизы, считает суд.

Суд перечислил возможные пути, как мечети могли бы снизить риск заражения. Среди них - отсутствие пения, маски во время собрания и разметка мест, отведенных для молитвы.

Решение суда касается также церквей, синагог и других религиозных общин.

Германия ввела запрет на религиозные собрания в рамках своего первого пакета мер по замедлению распространения коронавируса в середине марта.