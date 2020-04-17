Німеччина поки не планує послаблювати обмеження щодо релігійних зібрань

Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявляє, що на даному етапі послаблення обмежень на релігійні зібрання і служби не плануються.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Після зустрічі з представниками різних релігій представник МВС заявив, що питання обмежень, швидше за все, буде вирішена в кінці цього місяця. Про це йшлося на переговорах заступника міністра внутрішніх справ Маркуса Кербера з представниками християнської, єврейської та мусульманської спільнот.

Переговори між федеральним урядом і німецькими землями про перегляд заходів щодо коронавірусу повинні відбутися 30 квітня.

Поки що релігійні зібрання в Німеччині заборонені до 4 травня.

Як повідомлялося, Німеччина почне відкривати школи 4 травня, масові заходи заборонені до кінця літа.

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