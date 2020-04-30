Мадрид створив мобільний кінотеатр, щоб люди дивилися фільми разом

Мадрид створив мобільний кінотеатр просто неба, щоб люди могли дивитися фільми зі своїх балконів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Міська влада Мадрида створила мобільний кінотеатр просто неба – щоб люди мали можливість дивитися фільми зі своїх балконів разом із сусідами.

Це великі екрани, розташовані під різними кутами, що дозволяє добре бачити їх одразу з кількох напрямків.

За задумом, таким чином мешканці міста, замкнені у своїх квартирах вже більше місяця, зможуть почуватися менш самотньо і проводити час разом із сусідами, бодай на відстані.

Щовечора "балконний кінотеатр" переїздить в інше місце.

За останню добу в Іспанії від коронавірусу померли 268 осіб – найменше за більш ніж місяць. З початку епідемії в країні померли 24 543 хворих. Одужали вже більше 112 тисяч.

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