Іспанія представила план виходу з карантину, очікує повернутись до норми до кінця червня

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес представив плани свого уряду щодо деескалації заходів, спрямованих на обмеження поширення коронавірусу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

"План переходу до нової нормальності, над яким ми працюємо вже майже місяць, сьогодні був схвалений урядом. Ми врахували уроки з інших місць, але адаптували їх до різноманітності і реалій нашої країни" – сказав Санчес.

За його словами, деескалація буде "поступовою, асиметричною - залежно від регіонів - і скоординованою".

"Не буде мобільності між провінціями або островами, поки не повернеться нормальність", - пояснив він, додавши, що буде чотири етапи послаблення заходів без встановлених дат, щоб бути гнучким в залежності від ситуації.

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Фаза 0, за словами Санчеса, розпочнеться 4 травня і включатиме в себе відновлення роботи невеликих підприємств, таких як ресторани, які можуть запропонувати їжу на винос, і місця, які можуть приймати замовлення.

Цей етап також включатиме в себе відновлення роботи перукарень. Також будуть дозволені індивідуальні заняття спортом і прогулянки.

Фаза 1 передбачає відкриття невеликих підприємств з дотриманням суворих заходів безпеки. На цьому етапі передбачено відкриття готелів і туристичних апартаментів, за винятком місць загального користування. Кафе та ресторани також зможуть відкрити свої літні майданчики, але вхід всередину буде заборонений.

На етапі фази 1, яка, як очікується, почнеться 11 травня, буде дозволене пересування в рамках однієї провінції. На цьому етапі також передбачається відкриття релігійних установ.

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Що стосується шкіл, то вони не будуть повністю відкриті до вересня, але Санчес пояснив, що уряд гарантує можливість дітям до шести років можуть відвідувати заняття, якщо їхні батьки повинні йти на роботу, а студентам – подачу заяв на вступ чи складання іспитів.

Фаза 2 передбачає можливість проведення культурних заходів за участі менше 50 осіб у приміщеннях, і менше 400 осіб – на відкритому повітрі.

Кінотеатри і театри також відкриються в рамках етапу 2, причому на третину їх місткості.

Фаза 3 буде "просунутою фазою", зазначив Санчес, як тільки будуть досягнуті необхідні маркери. Закладам дозволять обслуговування на 50% місткості, обмеження на пересування будуть послаблені ще більше.

Кожна фаза триватиме щонайменше два тижні, сказав Санчес, що є інкубаційним періодом коронавірусу, і в кращому випадку весь процес виходу з карантину триватиме вісім тижнів у всій Іспанії.

"До кінця червня, як країна, ми будемо перебувати в новій нормальності, якщо еволюція епідемії буде під контролем на всіх територіях", - заявив Санчес.