Мадрид создал мобильный кинотеатр, чтобы люди смотрели фильмы вместе

Мадрид создал мобильный кинотеатр под открытым небом, чтобы люди могли смотреть фильмы со своих балконов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Городские власти Мадрида создали мобильный кинотеатр под открытым небом - чтобы люди имели возможность смотреть фильмы из своих балконов вместе с соседями.

Это большие экраны, расположенные под разными углами, что позволяет хорошо видеть их сразу с нескольких направлений.

По замыслу, таким образом жители города, запертые в своих квартирах уже больше месяца, смогут чувствовать себя менее одиноко и проводить время вместе с соседями, хотя бы на расстоянии.

Каждый вечер "балконный кинотеатр" переезжает в другое место.

За последние сутки в Испании от коронавируса умерли 268 человек - меньше всего более чем за месяц. С начала эпидемии в стране умерли 24 543 больных. Выздоровели уже более 112 000.

Напомним, 28 апреля испанское правительство объявило поэтапный план ослабления ограничительных мер, предусматривающий четыре фазы. Страна рассчитывает прийти к "новой нормальности" до конца июня.