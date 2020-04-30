Польща скасувала обсервацію для працівників і студентів, які часто їздять до сусідніх країн

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що люди, які працюють або навчаються в сусідніх країнах поблизу польського кордону, зможуть регулярно перетинати його, починаючи з 4 травня, без необхідності проходити двотижневий карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Польща була однією з перших держав Європейського союзу, яка закрила кордони через спалах нового коронавірусу. Також був введений обов'язковий двотижневий карантин для тих, хто в'їжджає з-за кордону.

"Зростання нових випадків коронавірусу відносно низьке і стабільне. Ми не перемогли цю епідемію, але ми все більше контролюємо її. Це означає, що ми можемо зробити рішучіші кроки, щоб прискорити економічне життя", - сказав Моравецький.

Скасування обмежень поширюється на тих, хто проживає в польських районах, що межують з Німеччиною, Литвою, Словаччиною та Чеською Республікою.

Але в'їзд до Польщі, як і раніше заборонений всім іншим, якщо вони не пройдуть двотижневий карантин.

Минулого тижня сотні людей, які живуть у Польщі, але працюють в Німеччині, протестували в південно-західному польському прикордонному місті Згожелець проти обов'язкового карантину для тих, хто перетинає кордон.

За даними міністерства охорони здоров'я, в Польщі з початку епідемії підтверджено 12 877 випадків коронавірусу і 644 випадки смерті.

Нагадаємо, Польща анонсувала наступні послаблення карантинних обмежень з наступного тижня: відновлять роботу музеї та бібліотеки, почнуть працювати дитсадки.

20 квітня Польща здійснила перший етап відмови від деяких обмежень та заборон, відкривши доступ до лісів та парків, збільшивши кількість покупців у магазинах та вірних у релігійних місцях.

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