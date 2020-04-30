Польша отменила обсервацию для работников и студентов, которые часто ездят в соседние страны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что люди, работающие или учащиеся в соседних странах вблизи польской границы, смогут регулярно пересекать ее, начиная с 4 мая, без необходимости проходить двухнедельный карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Польша была одним из первых государств Европейского союза, которое закрыло границы из-за вспышки нового коронавируса. Также был введен обязательный двухнедельный карантин для тех, кто въезжает из-за границы.

"Рост новых случаев коронавируса относительно низок и стабилен. Мы не победили эту эпидемию, но мы все больше контролируем ее. Это означает, что мы можем предпринять более решительные шаги, чтобы ускорить экономическую жизнь", - написал он.

Упразднение ограничений распространяется на тех, кто проживает в польских районах, граничащих с Германией, Литвой, Словакией и Чешской Республики.

Но въезд в Польшу по-прежнему запрещен всем остальным, если они не пройдут двухнедельный карантин.

На прошлой неделе сотни людей, которые живут в Польше, но работают в Германии, протестовали в юго-западном польском приграничном городе Згожелец против обязательного карантина для тех, кто пересекает границу.

По данным министерства здравоохранения, в Польше с начала эпидемии подтверждено 12 877 случаев коронавируса и 644 случая смерти.