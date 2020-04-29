Польща відкриє готелі, торгові центри та дитсадки

Польща анонсувала наступні послаблення карантинних обмежень.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF 24, про це оголосив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"З 6 травня ми надамо можливість відновити роботу яслам та дитсадкам… З 4 травня можуть відкритися готелі та торгові центри", - розповів прем’єр.

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Крім того, з 4 травня відновлять роботу музеї та бібліотеки.

Рішення щодо відкриття ясел та дитсадків залишають на розсуд їхніх засновників, якщо заклади зможуть виконувати критерії, визначені у методичних рекомендаціях Міністерства охорони здоров’я. Засобами дезінфекції їх обіцяють забезпечити.

Прем’єр додав, що, попри послаблення обмежень, заходи безпеки залишаються актуальними.

"Ми відкриваємо економіку, але маємо ні на дещицю не послаблювати заходи безпеки. Пам’ятайте: виходимо з дому тільки на роботу, у магазин та за наявності інших поважних причин", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що дитсадкам та школам дозволять відновити роботу не раніше 24 травня.

Нагадаємо, 20 квітня Польща здійснила перший етап відмови від деяких обмежень та заборон, відкривши доступ до лісів та парків, збільшивши кількість покупців у магазинах та вірних у релігійних місцях.

Наступні етапи послаблення обмежень анонсуватимуть кожні 2 тижні, залежно від розвитку ситуації.

З початку епідемії, у Польщі зафіксували 12 415 випадків коронавірусу, 606 хворих померли.

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