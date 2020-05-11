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У Німеччині серйозні скорочення працівників через коронакризу

Понеділок, 11 травня 2020, 14:14

Через пандемію COVID-19 німецькі компанії в деяких галузях економіки серйозно скорочують свій штат працівників. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

У понеділок інститут Ifo оприлюднив дані опитування, згідно з якими у квітні рішення про звільнення співробітників ухвалили 58% ресторанів, 50% готелів, 43% туристичних агентств та 39% автомобільних компаній.

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За даними Ifo, порівняно більше працівників, ніж зазвичай, було звільнено й у багатьох інших галузях німецької економіки.

Чи не єдиним винятком стали фармацевтичні компанії, де штат узагалі не скорочували. 

Небагато працівників звільнили також підприємства хімічної промисловості (5%), на будівництві (3%) та в житлово-комунальному господарстві (2%).

Серед земель найбільше звільнень спостерігається в Баден-Вюртемберзі (22%) та Баварії (20%), найменше - у Саарі та Рейнланд-Пфальці (по 11%).

"Віднині криза впливає на німецький ринок праці", - констатував представник інституту Ifo Клаус Вольрабе. 

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини схвалив податкові пільги, щоб врятувати ресторани на тлі кризи.

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Економічна криза Німеччина
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