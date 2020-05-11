В Германии серьезные сокращения работников из-за коронакризиса

Из-за пандемии COVID-19 немецкие компании в некоторых отраслях экономики серьезно сокращают свой штат сотрудников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

В понедельник институт Ifo обнародовал данные опроса, согласно которому в апреле решение об увольнении сотрудников приняли 58% ресторанов, 50% гостиниц, 43% туристических агентств и 39% автомобильных компаний.

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По данным Ifo, сравнительно больше работников, чем обычно, уволили и в многих других отраслях немецкой экономики.

Едва ли не единственным исключением стали фармацевтические компании, где штат вообще не сокращали.

Немного работников уволили также предприятия химической промышленности (5%), на строительстве (3%) и в жилищно-коммунальном хозяйстве (2%).

Среди земель больше всего увольнений наблюдается в Баден-Вюртемберге (22%) и Баварии (20%), меньше всего - в Сааре и Рейнланд-Пфальце (по 11%).

"Отныне кризис влияет на немецкий рынок труда", - констатировал представитель института Ifo Клаус Вольрабе.

Напомним, ранее правительство Германии одобрило налоговые льготы, чтобы спасти рестораны на фоне кризиса.