Греція послабила карантин: відкриваються більшість магазинів, частково – школи

У Греції з понеділка відкрилися більшість магазинів та частково відновили навчання у школах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У Греції з понеділка дозволили відкритися усім магазинам, окрім тих, що розміщені у торгових центрах.

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Також частково відкрилися школи – першими відновили навчання учні випускних класів, решта цей тиждень продовжують навчатися дистанційно.

Вийшли на роботу близько двох третин працівників державного сектору.

Також дозволили подорожі на острови – для тих, хто там працює.

Нагадаємо, Греція оголосила, що планує офіційно розпочати туристичний сезон з 1 липня і підготувала детальний план обережного перезавантаження туристичного сектора на тлі пандемії.

Урядовий речник Стеліос Петсас зазначив, що країна чекатиме рішень ЄС щодо умов подорожей для того, щоб фіналізувати свій підхід до прийняття туристів у цьому році. Відповідний план Єврокомісія має презентувати 13 травня.

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