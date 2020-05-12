Греция ослабила карантин: открываются большинство магазинов, частично - школы

В Греции с понедельника открылись большинство магазинов и частично возобновили учебу в школах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В Греции с понедельника позволили открыться всем магазинам, кроме тех, которые размещены в торговых центрах.

Также частично открылись школы - первыми восстановили обучение учащиеся выпускных классов, остальные эту неделю продолжают учиться дистанционно.

Вышли на работу около двух третей работников государственного сектора.

Также позволили путешествия на острова - для тех, кто там работает.

Напомним, Греция объявила, что планирует официально начать туристический сезон с 1 июля и подготовила детальный план осторожной перезагрузки туристического сектора на фоне пандемии.

Правительственный представитель Стелиос Петсас отметил, что страна будет ждать решений ЕС об условиях путешествий для того, чтобы финализировать свой подход к приему туристов в этом году. Соответствующий план Еврокомиссия представит 13 мая.

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