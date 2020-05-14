Кількість загиблих від епідемії у Франції перевищила 27 тисяч

Кількість загиблих від коронавірусу у Франції перевищила 27 тисяч осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BMFTV.

За добу у Франції від коронавірусу померло 83 хворих – в рази менше людей, ніж попередні два дні. Нагадаємо, на вихідних показники впали до рівня середини березня, з менше 100 загиблих, після чого у вівторок та середу повідомили про 264 і 328 померлих за добу.

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Загальна кількість загиблих від епідемії в країні досягла 27 074 осіб. З них 17 101 – померлі у лікарнях, 9973 – у будинках для літніх людей та інших медично-соціальних закладах.

За останні 24 години у Франції виявили 507 нових хворих на коронавірус. Таким чином, цей показник знову знизився після помітного "стрибка" до 708 нових випадків вчора, після близько 400 у попередні дні.

Госпіталізували за останню добу 543 нових хворих, з них 69 – у відділення інтенсивної терапії.

Загальна кількість госпіталізованих з коронавірусом продовжує знижуватися: у лікарнях залишається 21 071 осіб, що на 524 менше, ніж напередодні. У реанімації залишається 2428 пацієнтів – на 114 менше, ніж вчора.

З підтверджених з початку епідемії 140 734 хворих, загалом одужали вже 58 678 осіб.

Нагадаємо, з 11 травня Франція розпочала поступовий вихід із жорсткого карантину. Про те, як країна збирається повертатися до нормального життя, читайте у публікації: Коронавірус, що розколов Францію: як країна виходить із режиму ізоляції.