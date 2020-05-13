У Парижі поліції довелось вмовляти розійтися людей, які прийшли відпочити на Монмартр

У Парижі поліції довелось вмовляти розійтися людей, які прийшли відпочити до відомої базиліки Сакре-Кер.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Увечері у вівторок, 12 травня – другий день послабленого карантину – поліції Парижу довелося вмовляти людей розійтися від базиліки Сакре-Кер на Монмартрі, довкола якої парижани часто збираються на відпочинок. У зв’язку з тим, що в улюблене місце одночасно прийшло багато людей, дотримуватися дистанції було не зовсім можливо.

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Як повідомляє видання, поліції довелося "м’яко просити" парижан піти з відомих сходів базиліки.

"Більшість цих людей не порушували правил карантину. Але коли всі вирішують одночасно прийти в одне місце, це створює проблему, і влада зобов’язана на це відреагувати", - зазначив у коментарі перший заступник мера Парижа Еммануель Грегуар.

Як повідомлялося раніше, поліція Парижу заборонила розпивати алкоголь на набережних Сени після того, як у перший день послаблення обмежень там зібралися численні компанії.

Також вчора міністерство охорони здоров’я Франції відхилило прохання мера Парижу Анн Ідальго про відкриття парків. Через те, що столичний регіон є "червоною зоною", там прогулянки у парках все ще заборонені.

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"З такою сонячною погодою, як зараз, є ризик, що прийде дуже багато людей і дотримуватися дистанції не буде можливо", - пояснив міністр охорони здоров’я Олів’є Веран.

Нагадаємо, за підсумками останньої доби кількість загиблих від епідемії в країні досягла 26 991 особи, перевищивши кількість жертв епідемії в Іспанії. За останні 24 години від коронавірусу у Франції померли 328 людей. Другий день поспіль кількість загиблих суттєво зросла, після падіння у вихідні до показників, які до цього востаннє фіксували у середині березня.

Нагадаємо, з 11 травня Франція почала масштабне послаблення карантинних обмежень. Детальніше про те, як країна виходить з карантину, читайте у публікації: Коронавірус, що розколов Францію: як країна виходить із режиму ізоляції.