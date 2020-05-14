Количество погибших от эпидемии во Франции превысило 27 тысяч
Количество погибших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BMFTV.
За сутки во Франции от коронавируса умерли 83 больных - в разы меньше, чем предыдущие два дня. Напомним, на выходных показатели упали до уровня середины марта, с менее 100 погибших, после чего во вторник и среду сообщили о 264 и 328 умерших за сутки.
Общее количество погибших от эпидемии в стране достигло 27 074 человек. Из них 17 101 - умершие в больницах, 9973 - в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.
За последние 24 часа во Франции обнаружили 507 новых больных коронавирусом. Таким образом, этот показатель вновь снизился после заметного "скачка" до 708 новых случаев вчера, после около 400 в предыдущие дни.
Госпитализировали за последние сутки 543 новых больных, из них 69 - в отделения интенсивной терапии.
Общее количество госпитализированных с коронавирусом продолжает снижаться: в больницах остается 21 071 человек, что на 524 меньше, чем накануне. В реанимации остается 2428 пациентов - на 114 меньше, чем вчера.
Из подтвержденных с начала эпидемии 140 734 больных, выздоровели уже 58 678 человек.
Напомним, с 11 мая Франция начала постепенный выход из жесткого карантина. О том, как страна собирается возвращаться к нормальной жизни, читайте в публикации: Коронавирус, который расколол Францию: как страна выходит из режима изоляции.